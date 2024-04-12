В бикини, расшитом стразами: Джорджина Родригес отдохнула на пляже с возлюбленным

Девушка опубликовала фотографии со свидания с бойфрендом.

Многодетны родители – 30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и футболист Криштиану Роналду – устроили себе свидание на пляже, а снимками поделились в Instagram.

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Джорджина позировала на шезлонге в бикини, расшитом красными стразами, и очках Gucci. На ее голове были заплетены косички, а на руках был ее любимый "хищный" маникюр.

"Два дня на двоих", - гласит подпись под фото.

Напомним, ранее Джорджина Родригес показала, как ее дети занимаются в спортзале.

Дети Джорджины Родригес и Криштиану Роналду в спортзале / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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