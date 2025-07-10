- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
В бикини с анималистическим принтом: Дуа Липа позировала на яхте
Певица показала фото из своего отпуска на море.
29-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных во время пляжного отдыха. Где именно отдыхала, звезда не призналась, но компанию на отдыхе ей составили подруги.
Певица позировала на яхте в блестящем бикини с анималистическим принтом. Ее пляжный образ дополняли золотые браслеты на обеих руках и несколько колье на шее.
Девушки весело провели время — они загорали, прыгали с борта в воду и делали фото.
А чуть ранее Дуа Липа отдыхала в Италии в компании своего бойфренда и уже жениха — 34-летнего актера Каллума Тернера. С ним певица начала встречаться в начале 2024 года. А уже в декабре 24-го он сделал ей предложение на Рождество.
Певица позировала на пляже на лежаке в черном бикини в белых горох и черных солнцезащитных очках.
Ранее, напомним, Дуа Липа в роскошном образе позировала на Неделе высокой моды в Париже. Артистка продемонстрировала эффектный аутфит от бренда Schiaparelli. Это было белое платье макси приталенного силуэта, украшенное лоскутками ткани, похожими на перья или лепестки цветов.