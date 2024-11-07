В бикини с цветочным принтом: британская модель похвасталась пышным бюстом и красивым загаром

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram снимки с отдыха.

Блондинка позировала на диване под открытым небом на фоне водоема. На ней было черное бикини с разноцветным цветочным принтом, в котором продемонстрировала подтянутое тело и пышный соблазнительный бюст. А еще Джессика похвасталась красивым загаром.

Джессика Гейл/Instagram

У нее были распущены волосы, легкий макияж и французский маникюр. Руки она украсила золотыми браслетами.

Джессика Гейл/Instagram

Джессика Гейл/Instagram

Напомним, ранее Джессика Гейл устроила фотосессию на пляже в белом купальнике.

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