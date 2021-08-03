В бикини с фламинго и на скутере: Хайди Клум отдыхает на Капри

В бикини с фламинго и на скутере: Хайди Клум отдыхает на Капри

Немецкая супермодель отдохнула на итальянском острове Капри.

Там на днях состоялось важное благотворительное мероприятие, на котором Хайди Клум присутствовала вместе со своей 17-летней дочерью Лени. После вечеринки мама и дочь отлично повеселились, а кадрами 48-летняя Клум поделилась в своем блоге в Instagram.

Хайди опубликовала также несколько фотографий в бикини, когда отдыхала на море и каталась на скутере. Голубое бикини с рисунками в виде розовых фламинго великолепно сидел на фигуре модели. Хайди поделилась несколькими фотографиями на скутере, которые сделал, вероятно, ее муж Том Каулитц.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

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Напомним, на гала-вечере модель блистала в серебристом платье от Elie Saab на одно плечо и с высоким разрезом до бедра. Образ она дополнила лаконичными босоножками, вечерним макияжем и прямой прической. На шее у Хайди было несколько золотых цепочек.

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