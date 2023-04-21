В бикини с гепардовым принтом и в компании крохотной собачки: Деми Мур показала снимки с отдыха

Деми Мур наслаждается отдыхом на пляже. Оттуда актриса опубликовала интересные фотографии.

На первом фото Деми запечатлена в бикини с гепардовым принтом на завязках от бренда Melissa Odabash и солнцезащитных очках. Она лежит на диване на террасе пляжного дома вместе со своим домашним любимцем – крошечным чихуахуа Пилафом, сидящим у нее на груди.

Деми Мур на отдыхе/Instagram Деми Мур

На другом снимке Мур в черном топе и джинсовых шортах позировала с собакой на фоне пляжного домика, доски для серфинга и пальм.

Деми Мур на отдыхе/Instagram Деми Мур

"Пилаф занимает пляж", – подписала актриса фото.

Напомним, Деми Мур посетила церемонию награждения Fashion Trust US в Голливуде. Там она появилась в полупрозрачном зеленом платье с асимметричным подолом, под которым не было бюстгальтера.

Читайте также: