В бикини с гепардовым принтом и в компании крохотной собачки: Деми Мур показала снимки с отдыха

60-летняя актриса поделилась с подписчиками снимков из отпуска.
Деми Мур наслаждается отдыхом на пляже. Оттуда актриса опубликовала интересные фотографии.
На первом фото Деми запечатлена в бикини с гепардовым принтом на завязках от бренда Melissa Odabash и солнцезащитных очках. Она лежит на диване на террасе пляжного дома вместе со своим домашним любимцем – крошечным чихуахуа Пилафом, сидящим у нее на груди.
На другом снимке Мур в черном топе и джинсовых шортах позировала с собакой на фоне пляжного домика, доски для серфинга и пальм.
"Пилаф занимает пляж", – подписала актриса фото.
Напомним, Деми Мур посетила церемонию награждения Fashion Trust US в Голливуде. Там она появилась в полупрозрачном зеленом платье с асимметричным подолом, под которым не было бюстгальтера.
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