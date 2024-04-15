В бикини с Hello Kitty: модель Жизель Оливейра сверкнула фигурой у бассейна

Девушка удивила выбором купальника.
30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра прилетала в Калифорнию, где 13 апреля стартовал известный музыкальный фестиваль Coachella. Пропустить такое событие девушка не смогла, но сначала решила позагорать у бассейна.
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Модель продемонстрировала стройную фигуру в пестром купальнике с принтом в виде Hello Kitty, состоящем из бикини и мини-юбки. Пляжный образ дополняли розовые солнцезащитные очки Dior и крупные серьги в виде цветка орхидеи.
"Доброе утро, Палм-Спрингс", - подписала Жизель фото.
Отметим, Жизель Оливейра любит посещать такие крупные мероприятия. Например, недавно она веселилась на бразильском карнавале, куда надевала каждый день откровенные наряды.
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