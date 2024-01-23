В бикини, с книгой и коктейлем: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – провела построждественский отпуск у себя на родине, откуда показывала яркие фотографии. После этого она уже побывала на популярном среди селебрити горнолыжном курорте в США – Аспене, но, видимо, пляж ее не отпускает - она опубликовала в своем Instagram еще несколько серий снимков с пляжа.

На них Але позирует в черном бикини, кепке Celine, белой рубашке и солнцезащитных очках. На некоторых снимках у нее в руках книга и коктейль, а на шее – кулон с крупной жемчужиной.

Амбросио в отличной физической форме, которую ей помогают поддерживать занятия пилатесом.

Напомним, ранее Алессандра Амбросио позировала на яхте в мини-юбке и с мокрыми волосами. Так она рекламировала свою линейку одежды, выпущенную совместно с брендом PatBO.

Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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