В бикини, с коктейлем и в компании мужа: Надя Дорофеева показала, как отдыхает дома

Артистка вместе с супругом любит чилить дома.

Надя Дорофеева показала фолловерам, как она отдыхает с мужем Владимиром Дантесом дома. Супруги устроили во дворе пикник с едой и охлаждающими напитками.

На снимке певица позировала, спершись на стол на колесах. Она была в голубом бикини, сверху которого надела серую рубашку оверсайз. В руке Надя держала коктейль в бокале.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Instagram Нади Дорофеевой

Вова сидел на мишке-кресле. Он был одет в серую футболку и красные шорты. Он пил такой же коктейль.

Напомним, недавно Надя Дорофеева дала свой первый сольный концерт, который прошел с аншалгом. На сцене в этот день певица продемонстрировала сексуальные образы.

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Надя Дорофеева отдыхает с мужем в Доминиканской республике (19 фото)

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