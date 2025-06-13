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- Шоу-бизнес
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В бикини с кружевом: британская модель в романтическом образе позировала на Миконосе
Джессика Гейл в новом купальнике устроила импровизированный фотосет в Греции.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – поехала на отдых на греческий остров Миконос. Там красавица уже успела снять красивый пикантный фотоконтент и поделиться им в Instagram.
Перед объективом фотокамеры Джессика предстала в светло-голубом бикини с белым кружевом и на завязках. Блондинка похвасталась стройной фигурой и красивым загаром.
У Гейл была укладка с мокрым эффектом, макияж с длинными ресницами и розовым блеском на губах. На запястьях у нее были браслеты.
Напомним, ранее Джессика Гейл позировала на столе в стильном купальнике с психоделическим принтом пастельных оттенков.