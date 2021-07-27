В бикини с пайетками: 56-летняя Ассия Ахат похвасталась стройной фигурой

Скрипачка и певица показала снимки с отдыха.

Ассия Ахат сейчас наслаждается отдыхом в жаркой Турции. Оттуда скрипачка поделилась серией интересных снимков.

Ахат устроила себе фотосет в гламурном зеленом бикини, расшитом пайетками с завязками на плавках.

Ассия Ахат/Instagram ahhattassia

Знаменитость похвасталась подтянутой фигурой, стройными ногами и сексуальным декольте.

Ассия Ахат/Instagram ahhattassia

"38 градусов, приходится жить в бассейне", - подписала снимки артистка.

Ассия Ахат/Instagram ahhattassia

Ассия Ахат/Instagram ahhattassia

А чтобы держать себя в хорошей форме, Ахат старается два раза в год проходить курс детокс-очищения. Его она проходит или за границей, или в киевских клиниках. Как видите, результат налицо.

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