В бикини с пайетками: 56-летняя Ассия Ахат похвасталась стройной фигурой

Скрипачка и певица показала снимки с отдыха.
Ассия Ахат сейчас наслаждается отдыхом в жаркой Турции. Оттуда скрипачка поделилась серией интересных снимков.
Ахат устроила себе фотосет в гламурном зеленом бикини, расшитом пайетками с завязками на плавках.
Знаменитость похвасталась подтянутой фигурой, стройными ногами и сексуальным декольте.
"38 градусов, приходится жить в бассейне", - подписала снимки артистка.
А чтобы держать себя в хорошей форме, Ахат старается два раза в год проходить курс детокс-очищения. Его она проходит или за границей, или в киевских клиниках. Как видите, результат налицо.
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