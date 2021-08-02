В бикини с пайетками: Настя Каменских сексуально позировала на яхте

В бикини с пайетками: Настя Каменских сексуально позировала на яхте

Певица улетела на отдых и делится с поклонниками отпускными кадрами.

Как и обещала в своем предыдущем посте, Настя Каменских делится с подписчиками фотографиями, на которых запечатлена в бикини. Артистка вместе с мужем Потапом находится на отдыхе.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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"Ну, понеслась первая партия фоточек⛵️ У нас тут возник спор, какая фотка лучше!" - написала под снимками звезда.

На фото Настя позирует в купальнике, который состоит из бикини белого цвета, расшитом пайетками, и плавок-стрингов цвета хаки. На шее у певицы золотая подвеска, в ушах – серьги-гвоздики, макияжа на лице нет, а черные кудрявые волосы распущены.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Каменских сексуально позировала на яхте и, как и обещала ранее, поделилась фотографиями с фолловерами. Но, где именно находится, звезда пока что не рассказывает.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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