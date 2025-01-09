В бикини с пайетками: сестра Кейт Мосс – Лотти – отдыхает на пляже в Мексике

26-летняя английская модель и младшая сводная сестра супермодели Кейт Мосс – Лотти – улетела на зимние каникулы на популярный курорт и самое "инстаграмное" место Мексики – Тулум. Оттуда девушка уже успела показать первые снимки.

Лотти позировала на пляже у пальмы. Одета она была в трехцветное бикини, расшитое пайетками. Купальник эффектно подчеркнул пышные формы модели.

instagram.com/lottiemossxo

instagram.com/lottiemossxo

"В мыслях я всегда тут", - подписала снимки девушка.

instagram.com/lottiemossxo

instagram.com/lottiemossxo

Лотти начала карьеру модели в подростковом возрасте, подписав контракт с модельным агентством Storm Management, которое ранее открыло миру ее старшую сестру. Ее дебют состоялся в 2011 году, когда ей было 13 лет – она появилась в фотосессии для свадебного журнала. Девушка с самого начала хотела выделиться и построить собственную карьеру, не находясь в тени своей сестры.

Ранее, напомним, Лотти Мосс сверкнула татуировками на руках. Она посетила премьеру музыкальной новинки от американского рэпера Lil Tjay, которая состоялась в Лондоне. Модель пришла на мероприятие в черном кожаном макси-платье по фигуре и без рукавов, которое она скомбинировала с черными остроносыми замшевыми туфлями.

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

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