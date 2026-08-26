ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

В бикини с питоновым принтом и босоножках на шпильках: звезда реалити похвасталась красивой фигурой

Ева Гейл опубликовала в соцсети новые фотографии, на которых она позировала в пикантном пляжном аутфите на фоне моря.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ева Гейл

Ева Гейл

Ева Гейл порадовала подписчиков в Instagram новыми снимками с отдыха.

Перед камерой красавица предстала в коричневом бикини с питоновым принтом. Лиф-бандо имел декольте, шнурок-халтер и был украшен декоративными камнями и тонкими шнурками, которые обвивали талию. Модель сочетала его с высокими плавками-шортами, украшенными золотистыми деталями на бедрах.

Ева Гейл

Ева Гейл

Пляжный лук Гейл дополнила бежевыми босоножками на высоких шпильках и платформах. Также на ней были золотистые браслеты и нежный анклет с символом бесконечности.

Ева распустила свои длинные светлые волосы и сделала макияж с пышными ресницами, четкими стрелками и помадой нюдового оттенка.

Ева Гейл

Ева Гейл

Модель эффектно позировала на белом диване, а также на каменном парапете с живописным видом на море. Наряд прекрасно подчеркнул ее пышные формы и загорелую кожу.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie