- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
В бикини с питоновым принтом и босоножках на шпильках: звезда реалити похвасталась красивой фигурой
Ева Гейл опубликовала в соцсети новые фотографии, на которых она позировала в пикантном пляжном аутфите на фоне моря.
Ева Гейл порадовала подписчиков в Instagram новыми снимками с отдыха.
Перед камерой красавица предстала в коричневом бикини с питоновым принтом. Лиф-бандо имел декольте, шнурок-халтер и был украшен декоративными камнями и тонкими шнурками, которые обвивали талию. Модель сочетала его с высокими плавками-шортами, украшенными золотистыми деталями на бедрах.
Пляжный лук Гейл дополнила бежевыми босоножками на высоких шпильках и платформах. Также на ней были золотистые браслеты и нежный анклет с символом бесконечности.
Ева распустила свои длинные светлые волосы и сделала макияж с пышными ресницами, четкими стрелками и помадой нюдового оттенка.
Модель эффектно позировала на белом диване, а также на каменном парапете с живописным видом на море. Наряд прекрасно подчеркнул ее пышные формы и загорелую кожу.