В бикини с питоновым принтом и босоножках на шпильках: звезда реалити похвасталась красивой фигурой

Ева Гейл

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Ева Гейл порадовала подписчиков в Instagram новыми снимками с отдыха.

Перед камерой красавица предстала в коричневом бикини с питоновым принтом. Лиф-бандо имел декольте, шнурок-халтер и был украшен декоративными камнями и тонкими шнурками, которые обвивали талию. Модель сочетала его с высокими плавками-шортами, украшенными золотистыми деталями на бедрах.

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Ева Гейл

Пляжный лук Гейл дополнила бежевыми босоножками на высоких шпильках и платформах. Также на ней были золотистые браслеты и нежный анклет с символом бесконечности.

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Ева распустила свои длинные светлые волосы и сделала макияж с пышными ресницами, четкими стрелками и помадой нюдового оттенка.

Ева Гейл

Модель эффектно позировала на белом диване, а также на каменном парапете с живописным видом на море. Наряд прекрасно подчеркнул ее пышные формы и загорелую кожу.

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