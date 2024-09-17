В бикини с принтом огня: Арабелла Чи похвасталась стройной фигурой на отдыхе

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поехала отдыхать в турецкий город Бодрум. Оттуда красавица уже успела поделиться пикантными фотографиями в Instagram.

Модель была одета в белое бикини с принтом огня. Она соблазнительно позировала у стены, демонстрируя стройную и соблазнительную фигуру.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

У Чи были распущены волосы, в ушах были лаконичные золотые серьги, на шее – золотые цепочки с подвеской, а на запястье – браслеты.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фото из Ибицы, на которых она предстала в платье-сетке и без белья.

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