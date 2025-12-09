ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
198
Время на прочтение
1 мин

В бикини с принтом пейсли: 60-летняя Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой

Британская актриса не устает демонстрировать свое подтянутое тело в купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. На этот раз актриса сфотографировалась в белом бикини с нежным бирюзово-голубым принтом пейсли с завязками.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и пикантное декольте. У нее была укладка с мягкими локонами и макияж с розовыми румянами и подчеркнутыми черным карандашом глазами.

Напомним, ранее Элизабет Херли в миниатюрном бикини покаталась на яхте.

Дата публикации
Количество просмотров
198
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie