В бикини с принтом пейсли: 60-летняя Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой
Британская актриса не устает демонстрировать свое подтянутое тело в купальниках.
Элизабет Херли продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. На этот раз актриса сфотографировалась в белом бикини с нежным бирюзово-голубым принтом пейсли с завязками.
Херли продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и пикантное декольте. У нее была укладка с мягкими локонами и макияж с розовыми румянами и подчеркнутыми черным карандашом глазами.
Напомним, ранее Элизабет Херли в миниатюрном бикини покаталась на яхте.