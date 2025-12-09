В бикини с принтом пейсли: 60-летняя Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Реклама

Элизабет Херли продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. На этот раз актриса сфотографировалась в белом бикини с нежным бирюзово-голубым принтом пейсли с завязками.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и пикантное декольте. У нее была укладка с мягкими локонами и макияж с розовыми румянами и подчеркнутыми черным карандашом глазами.

Напомним, ранее Элизабет Херли в миниатюрном бикини покаталась на яхте.