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- Шоу-бизнес
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В бикини с принтом пейсли: Лотти Мосс показала пикантные фото из поездки в Сен-Тропе
27-летняя модель, звезда OnlyFans и сводная сестра Кейт Мосс в стильном купальнике похвасталась стройной фигурой на отдыхе во Франции.
Лотти Мосс опубликовала в Instagram пикантные фотографии из поездки в Сен-Тропе, где она повеселилась вовсю со своими друзьями.
Девушка позировала перед фотокамерой в бикини с принтом пейсли и парео в тон, которое завязала на бедрах. Модель похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным декольте.
Свой пляжный лук Мосс дополнила золотыми цепочками на шее и большими золотыми серьгами-кольцами в ушах. Обута она была в серебристые мюли на небольших шпильках.
«Жизнь – это вечеринка», – подписала снимки Лотти.
Напомним, Лотти Мосс примерила молочный корсет от украинского бренда.