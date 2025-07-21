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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
491
Время на прочтение
1 мин

В бикини с принтом пейсли: Лотти Мосс показала пикантные фото из поездки в Сен-Тропе

27-летняя модель, звезда OnlyFans и сводная сестра Кейт Мосс в стильном купальнике похвасталась стройной фигурой на отдыхе во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс опубликовала в Instagram пикантные фотографии из поездки в Сен-Тропе, где она повеселилась вовсю со своими друзьями.

Девушка позировала перед фотокамерой в бикини с принтом пейсли и парео в тон, которое завязала на бедрах. Модель похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным декольте.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Свой пляжный лук Мосс дополнила золотыми цепочками на шее и большими золотыми серьгами-кольцами в ушах. Обута она была в серебристые мюли на небольших шпильках.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

«Жизнь – это вечеринка», – подписала снимки Лотти.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Напомним, Лотти Мосс примерила молочный корсет от украинского бренда.

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © East News

Лотти Мосс / © East News

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

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