В бикини с принтом пейсли: Лотти Мосс показала пикантные фото из поездки в Сен-Тропе

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

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Лотти Мосс опубликовала в Instagram пикантные фотографии из поездки в Сен-Тропе, где она повеселилась вовсю со своими друзьями.

Девушка позировала перед фотокамерой в бикини с принтом пейсли и парео в тон, которое завязала на бедрах. Модель похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным декольте.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Свой пляжный лук Мосс дополнила золотыми цепочками на шее и большими золотыми серьгами-кольцами в ушах. Обута она была в серебристые мюли на небольших шпильках.

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Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

«Жизнь – это вечеринка», – подписала снимки Лотти.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Напомним, Лотти Мосс примерила молочный корсет от украинского бренда.

Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © East News Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images