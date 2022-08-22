В бикини с принтом "собачий зуб": жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка похвасталась упругими ягодицами

Жена главного героя 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — модель Даша Хлыстун — порадовала фолловеров в Instagram Stories горячим фото.

Девушка предстала на снимке в стильном бикини – розовом с принтом "собачий зуб". Позировала Даша спиной к камере, купаясь под душем под открытым небом. Хлыстун похвасталась и упругими ягодицами, и стройными ногами.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

"Какая сейчас там песня на TikTok "Не благодарите…", — написала на фото девушка.

Напомним, Хлыстун спустя год после родов в роскошном платье продефилировала на показе Zuhair Murad.

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