В бикини с принтом тай-дай: бразильско-американская актриса похвасталась сексуальными формами на пляже

Фигура Клаудии Альенде очень похожа на фигуру звезды реалити Ким Кардашьян.
Бразильско-американская актриса и модель Клаудия Альенде попала в объективы папарацци на пляже в Лос-Анджелесе. Девушка принимала солнечные ванны, купалась в океане и хвасталась своей сексуальной фигурой, похожей на фигуру Ким Кардашьян.
На Клаудии было бело-голубое бикини на завязках с принтом тай-дай. Взгляды мужчин на побережье точно были прикованы к такой красавице.
Напомним, Ким Кардашьян продемонстрировала соблазнительные формы в обтягивающем комбинезоне с обнаженной спиной.
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