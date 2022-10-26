В бикини с принтом тай-дай: бразильско-американская актриса похвасталась сексуальными формами на пляже

Бразильско-американская актриса и модель Клаудия Альенде попала в объективы папарацци на пляже в Лос-Анджелесе. Девушка принимала солнечные ванны, купалась в океане и хвасталась своей сексуальной фигурой, похожей на фигуру Ким Кардашьян.

На Клаудии было бело-голубое бикини на завязках с принтом тай-дай. Взгляды мужчин на побережье точно были прикованы к такой красавице.

Клаудия Альенде / Фото: Getty Images

Напомним, Ким Кардашьян продемонстрировала соблазнительные формы в обтягивающем комбинезоне с обнаженной спиной.

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