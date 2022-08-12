В бикини с принтом тай-дай: пышнотелая Lizzo продемонстрировало большую пятую точку

34-летняя американская рэп-исполнительница показала новые фотографии с отдыха.
Эпатажная Lizzo выложила в Instagram очередную порцию снимков из своего отпуска у океана. Она продолжает нести в этот мир любовь к бодипозитиву.
Артистка надела голубо-белое бикини с принтом тай-дай и пофотографировалась на пляже. Позировала она и на четвереньках.
Lizzo не упустила возможности показать фолловерам свои большие ягодицы, которыми обожает трясти на камеру.
"Посреди океана", — подписала она фото.
Пляжный лук красавица дополнила африканскими косичками, массивными очками, золотым браслетом и длинным острым маникюром.
Раньше рэп-исполнительница похвасталась ягодицами в розовом бикини и колготах в сетку.
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