В бикини с принтом тай-дай: пышнотелая Lizzo продемонстрировало большую пятую точку

Эпатажная Lizzo выложила в Instagram очередную порцию снимков из своего отпуска у океана. Она продолжает нести в этот мир любовь к бодипозитиву.

Артистка надела голубо-белое бикини с принтом тай-дай и пофотографировалась на пляже. Позировала она и на четвереньках.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Lizzo не упустила возможности показать фолловерам свои большие ягодицы, которыми обожает трясти на камеру.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

"Посреди океана", — подписала она фото.

Пляжный лук красавица дополнила африканскими косичками, массивными очками, золотым браслетом и длинным острым маникюром.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Раньше рэп-исполнительница похвасталась ягодицами в розовом бикини и колготах в сетку.

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