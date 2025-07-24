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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

В бикини с принтом "зебра": австралийская фотомодель похвасталась подтянутым телом

Эмили Фельд выглядела стройной в купальнике с анималистическим принтом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эмили Фельд

Эмили Фельд

Австралийская фотомодель и звезда соцсетей - Эмили Фельд - опубликовала в Instagram порцию пикантных снимков, сделанных во время отдыха.

Эмили Фельд

Эмили Фельд

Красавица позировала перед фотокамерой в стильном бикини с принтом "зебра", которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Эмили Фельд

Эмили Фельд

У модели были распущенные волосы, на лице отсутствовал макияж, а уши она украсила золотыми серьгами-кольцами. Жажду Эмили утоляла водой из зеленого кокоса.

Эмили Фельд

Эмили Фельд

Напомним, Сальма Хайек в белом бикини соблазнительно станцевала на камеру.

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