В бикини с принтом "зебра": австралийская фотомодель похвасталась подтянутым телом

Эмили Фельд

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Австралийская фотомодель и звезда соцсетей - Эмили Фельд - опубликовала в Instagram порцию пикантных снимков, сделанных во время отдыха.

Эмили Фельд

Красавица позировала перед фотокамерой в стильном бикини с принтом "зебра", которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Эмили Фельд

У модели были распущенные волосы, на лице отсутствовал макияж, а уши она украсила золотыми серьгами-кольцами. Жажду Эмили утоляла водой из зеленого кокоса.

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Эмили Фельд

Напомним, Сальма Хайек в белом бикини соблазнительно станцевала на камеру.