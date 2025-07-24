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- Шоу-бизнес
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В бикини с принтом "зебра": австралийская фотомодель похвасталась подтянутым телом
Эмили Фельд выглядела стройной в купальнике с анималистическим принтом.
Австралийская фотомодель и звезда соцсетей - Эмили Фельд - опубликовала в Instagram порцию пикантных снимков, сделанных во время отдыха.
Красавица позировала перед фотокамерой в стильном бикини с принтом "зебра", которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
У модели были распущенные волосы, на лице отсутствовал макияж, а уши она украсила золотыми серьгами-кольцами. Жажду Эмили утоляла водой из зеленого кокоса.
Напомним, Сальма Хайек в белом бикини соблазнительно станцевала на камеру.