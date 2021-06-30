В бикини с рюшами и золотой цепочкой: финалистка шоу "Холостяк-10" релаксировала в бассейне

Дана Оханская в ярком купальнике позировала в бассейне и пила игристое.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская показала новые фото с отдыха в Одессе, куда она ездила вместе со своей старшей сестрой Елизаветой.

Девушка устроила себе небольшой фотосет в бассейне. Оханская выглядела гламурно в бикини цвета индиго с рюшами и золотой цепочкой на завязках.

Данная Оханск / Instagram Даны Оханской

На лицо она надела очки, а уши украсила серьгами в виде белых цветов. Рядом стоял бокал с игристым.

Данная Оханск / Instagram Даны Оханской

"Я не хочу, чтобы наполовину. Хочу, чтобы до конца, до конца... Ох. Дана. PS Пусть неделя впереди будет прекрасной", — написала под фотографиями Дана.

Ранее Оханская показала снимок со своей сестрой, с которой они похожи как две капли воды.

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Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

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