В бикини с сексуальным декольте: участница шоу "Холостяк" показала, как выглядела в 14 лет

В бикини с сексуальным декольте: участница шоу "Холостяк" показала, как выглядела в 14 лет

Анна Гузеева поделилась архивными снимками, чтобы доказать фолловерам натуральность своей внешности.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – девушка миловидная, с приятными чертами лица и с пышным бюстом. По этой причине фолловеры часто у нее спрашивают, какие и где она делала пластические операции.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

Анна решила доказать натуральность своей внешности с помощью архивных фото, на которых ей 14-15 лет.

На снимках Гузеева запечатлена в черном бикини. Она продемонстрировала стройную фигуру.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

А на втором фото девушка похвасталась пышным декольте и естественной красотой.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

"Посвящаю этот пост тем, кто часто пишет о моей "ненатуральности". Не редко получаю в директ вопросы о том, где я делала грудь, где я делала нос и так далее, по причине чего, мне, конечно же, иногда бывает очень смешно.

На ваш суд - фотографии, которые были сделаны фотографом, когда мне было 14-15 лет… Я не делала никаких пластических операций и в ближайшее время не собираюсь. Ах да, и зубы тоже у меня свои. Надеюсь, что вопросы о моей внешности на этом закончатся", - написала Анна в посте. Анна Гузеева поделилась архивными снимками, чтобы доказать фолловерам натуральность своей внешности.

Читайте также: Очень смело: участница шоу "Холостяк-11" спустила платье и показала обнаженную грудь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку