В бикини с сердечками: британская телезвезда похвасталась сексуальной фигурой

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая – Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram новые пикантные снимки.

На них женщина предстала в светло-розовом бикини с розовыми сердечками. Купальник отлично сидел на ее сексуальных формах.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Она также похвасталась татуировками на теле и плоским животом.

Идеально ровная укладка и насыщенный макияж завершили соблазнительный лук Ферри.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя продемонстрировала сексуальную фигуру в черном костюме в сетку, состоявшем из кроп-топа с длинными рукавами и лосин.

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