В бикини с сердечками: британская телезвезда похвасталась сексуальной фигурой

Хлоя Ферри примерила новый купальник.
Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая – Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram новые пикантные снимки.
На них женщина предстала в светло-розовом бикини с розовыми сердечками. Купальник отлично сидел на ее сексуальных формах.
Она также похвасталась татуировками на теле и плоским животом.
Идеально ровная укладка и насыщенный макияж завершили соблазнительный лук Ферри.
Напомним, ранее Хлоя продемонстрировала сексуальную фигуру в черном костюме в сетку, состоявшем из кроп-топа с длинными рукавами и лосин.
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