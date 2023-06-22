В бикини с серебряным декором: победительница "Холостяка-11" соблазнительно похвасталась сексуальной фигурой

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан опубликовала в Instagram видео с отдыха. На нем красавица предстала с мокрыми волосами и в черном бикини на завязках и с серебряным декором на лифе и плавках.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна с разных ракурсов соблазнительно продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру. Позировала она на балконе с видом на пальмы и растения.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Напомним, ранее Анна Богдан в мини-платье с цветочным принтом продемонстрировала стройные ноги.

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