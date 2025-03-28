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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

В бикини с вишнями: бразильская актриса похвасталась стройной фигурой и накачанным прессом

Белла Кампос поделилась с подписчиками фотографией из своего отпуска.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Белла Кампос

Белла Кампос

Бразильская актриса Белла Кампос опубликовала в Instagram снимок с отдыха, на котором она с довольным выражением лица купается под душем под открытым небом.

Звезда позировала перед фотокамерой в стильном черном купальнике с красной каймой, принтом вишен и завязками. Белла продемонстрировала стройную фигуру и накачанный пресс. Волосы ее были заплетены в афрокосы, а на шее была нить с бусинами.

Белла Кампос

Белла Кампос

Напомним, Белла Кампос пришла на вечеринку по случаю премьеры оперы "Vale Tudo" в Рио-де-Жанейро в "голом" платье от бренда Grace Ling, под которым на ней не было белья.

Дата публикации
Количество просмотров
87
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