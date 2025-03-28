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- Шоу-бизнес
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В бикини с вишнями: бразильская актриса похвасталась стройной фигурой и накачанным прессом
Белла Кампос поделилась с подписчиками фотографией из своего отпуска.
Бразильская актриса Белла Кампос опубликовала в Instagram снимок с отдыха, на котором она с довольным выражением лица купается под душем под открытым небом.
Звезда позировала перед фотокамерой в стильном черном купальнике с красной каймой, принтом вишен и завязками. Белла продемонстрировала стройную фигуру и накачанный пресс. Волосы ее были заплетены в афрокосы, а на шее была нить с бусинами.
Напомним, Белла Кампос пришла на вечеринку по случаю премьеры оперы "Vale Tudo" в Рио-де-Жанейро в "голом" платье от бренда Grace Ling, под которым на ней не было белья.