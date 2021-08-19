В бикини, с возлюбленным и подругами: участница "Холостяка-11" показала, как отпраздновала день рождения

Даша Ставнича устроила вечеринку в столичном комплексе для отдыха.
У участницы 11-го сезона шоу "Холостяк" – фитнес-тренера Даши Ставничей – на днях был день рождения. Отпраздновала его она в компании своего возлюбленного, которого впервые показала фолловерам, и подруг.
Праздник прошел в столичном комплексе. Сначала именинница с гостями релаксировали в купальниках возле бассейна.
Даша выбрала для себя оранжево-серое бикини и соломенную шляпу.
На дне рождения были также другие участницы проекта "Холостяк": Джессика Чеги, Александра Миколюк, Розали Номбре и Татьяна Шевцова.
На совместном с гостями фото Даша засветила своего парня, который обнимал ее сзади.
Вечером компания переместилась в ресторан. Ставнича блистала в белом мини-платье со съемными пышными рукавами.
Напомним, участница "Холостяка-11" Джессика Чеги показала пикантное фото в черном кружевном боди и черных мини-шортах. Свой лук девушка дополнила черными босоножками на шпильках.
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