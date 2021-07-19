В бикини с ярким принтом: Жизель Оливейра показала летние снимки в бассейне

В бикини с ярким принтом: Жизель Оливейра показала летние снимки в бассейне

Модель поделилась новыми кадрами.

Поскольку на улице жара, знаменитые модели продолжают показывать нам модные летние образы и задавать тренды на купальники. Одна из тех, кто часто делится своими пляжными луками, - конечно же, бразильская модель Жизель Оливейра.

Девушка публикует фото в самых трендовых купальниках и показывает, как их можно носить. В этот раз Жизель показала поклонникам образ в красном купальнике на завязках от бренда GCDS с ярким принтом в виде букв.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Дополнили образ Жизель укладка в виде низкого пучка и несколько сережек в ушах. Позировала она в бассейне.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Как-то 28-летняя девушка показывала фото с пляжа в желтом бикини и хвасталась модной сумкой винного цвета от французского бренда Jacquemus.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

А после поделилась фото в белом бикини, в котором позировала на роскошной яхте.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Также было несколько кадров и возле бассейна в не менее стильных купальниках.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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