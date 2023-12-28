В бикини шоколадного оттенка и сандалиях Louis Vuitton: американская диджей сверкнула плоским животом на пляже

Американская диджей, модель и бывшая девушка Джастина Бибера – 31-летняя Шантель Джеффрис – продолжает наслаждаться отдыхом на пляже в Майами.

Папарацци сняли Шантель, как она после солнечных ван собралась домой. Одетая модель была в бикини шоколадного цвета. На бедрах она завязала парео с бежево-коричневым принтом.

Свой пляжный лук Джеффрис дополнила сандалями от бренда Louis Vuitton, солнцезащитными очками и вместительной соломенной сумкой с кожаными черными ручками. В ушах у нее были золотые серьги, а на шее – кулон на цепочке.

Шантель Джеффрис / Фото: Getty Images

Модель сверкнула плоским животом и сексуальным декольте.

Напомним, в прошлый раз Шантель Джеффрис загорала в крохотном полосатом бикини на завязках.

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