В бикини Tropic of C: Бьянка Балти блеснула формами перед камерой

37-летняя итальянская модель примерила бикини из коллекции Кэндис Свэйнпоул для бренда Tropic of C.

Бьянка Балти, которая недавно заинтриговала подписчиков тем, что снова беременна, показала, как выглядит ее фигура в купальнике.

Снимок был сделан до того, как фанаты начали предполагать, что Балти снова в интересном положении. На ней мятный купальник, который отлично сидит на фигуре и подчеркивает пышную грудь и упругие ягодицы.

На снимке видны также следы от другого купальника, которые появились из-за загара на коже. Многие звезды с такими следами попадают в конфузные ситуации.

Кстати, израильская модель Бар Рафаэли и мама троих детей также примеряла купальник из коллекции Tropic of C и делилась фотографиями в своем блоге в Instagram и показывала, как отдыхала.

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