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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В бикини цвета латте: 60-летняя Элизабет Херли снова похвасталась стройной фигурой

Актриса призналась, что фотографировалась в купальнике в 7 утра.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram новое фото с отдыха, на котором она похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным бюстом.

На снимке актриса позировала в бикини цвета латте от своего бренда Elizabeth Hurley Beach. На лифе и плавках были металлическая фурнитура в виде золотых цепочек.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли сделала взъерошенную прическу, легкий макияж и украсила шею цепочкой с подвеской.

Кроме того, Лиз поделилась секретом, что нужно делать, чтобы фото в купальнике получались идеальными.

«Секрет удачных фотографий в бикини? Запрещайте солнечный свет сверху. Во время съемок в бикини восход или закат — ваши лучшие друзья. Мы снимали это в 7 утра… В 8 утра я уже отдыхала в одном из моих не менее удачных кафтанов @elizabethhurleybeach, чувствуя себя гламурно и защищенной от смертельного солнца», — написала актриса в посте.

Напомним, Элизабет Херли в купальнике с «хищным» принтом и глубоким декольте покаталась на лодке.

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