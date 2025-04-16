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- Шоу-бизнес
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В бикини цвета пыльной розы: британская модель похвасталась идеальной фигурой
Джессика Гейл устроила импровизированный фотосет во время отдыха.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – порадовала фолловеров в Instagram серией новых горячих снимков.
Красавица устроила фотосет на шезлонге на пляже. Джесс предстала в стильном бикини цвета пыльной розы.
Модель продемонстрировала идеальную стройную фигуру.
А еще Гейл похвасталась соблазнительным декольте и красивым загаром.
Модель распустила волосы, сделала макияж с нежно-розовой помадой и завершила пляжный лук золотыми украшениями.
Напомним, ранее Джессика Гейл показала снимки в белом купальнике.