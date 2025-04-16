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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В бикини цвета пыльной розы: британская модель похвасталась идеальной фигурой

Джессика Гейл устроила импровизированный фотосет во время отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – порадовала фолловеров в Instagram серией новых горячих снимков.

Красавица устроила фотосет на шезлонге на пляже. Джесс предстала в стильном бикини цвета пыльной розы.

Модель продемонстрировала идеальную стройную фигуру.

А еще Гейл похвасталась соблазнительным декольте и красивым загаром.

Модель распустила волосы, сделала макияж с нежно-розовой помадой и завершила пляжный лук золотыми украшениями.

Напомним, ранее Джессика Гейл показала снимки в белом купальнике.

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