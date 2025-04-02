В бикини цвета сливочного масла: британская модель похвасталась соблазнительными формами

Джессика Гейл

Реклама

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха.

Джессика Гейл

Красавица позировала перед фотокамерой в стильном бикине трендового цвета сливочного масла с золотой фурнитурой. Гейл похвасталась стройной фигурой, соблазнительными формами и красивым загаром.

Джессика Гейл

У Джесс были влажные волосы, которые она украсила цветком. А еще она сделала макияж с длинными ресницами.

Реклама

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл показала горячие фотографии в красном купальнике .