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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
50
Время на прочтение
1 мин

В бикини цвета сливочного масла: британская модель похвасталась соблазнительными формами

Джессика Гейл поделилась с фолловерами пикантными снимками с отдыха.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Красавица позировала перед фотокамерой в стильном бикине трендового цвета сливочного масла с золотой фурнитурой. Гейл похвасталась стройной фигурой, соблазнительными формами и красивым загаром.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

У Джесс были влажные волосы, которые она украсила цветком. А еще она сделала макияж с длинными ресницами.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл показала горячие фотографии в красном купальнике .

Дата публикации
Количество просмотров
50
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