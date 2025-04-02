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- Шоу-бизнес
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В бикини цвета сливочного масла: британская модель похвасталась соблазнительными формами
Джессика Гейл поделилась с фолловерами пикантными снимками с отдыха.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха.
Красавица позировала перед фотокамерой в стильном бикине трендового цвета сливочного масла с золотой фурнитурой. Гейл похвасталась стройной фигурой, соблазнительными формами и красивым загаром.
У Джесс были влажные волосы, которые она украсила цветком. А еще она сделала макияж с длинными ресницами.
Напомним, ранее Джессика Гейл показала горячие фотографии в красном купальнике .