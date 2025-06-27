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- Шоу-бизнес
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В бикини цвета сливочного масла: британская модель похвасталась соблазнительными формами
Джессика Гейл порадовала фолловеров снимком в милом купальнике.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram фотографию с летним вайбом с отдыха.
Блондинка позировала перед фотокамерой в бикини цвета сливочного масла с бантиками на лифе.
У Гейл были мокрые волосы, легкий макияж на лице и браслеты на запястьях.
Напомним, Джессика Гейл в романтическом бикини с кружевом позировала на Миконосе.