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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
824
Время на прочтение
1 мин

В бикини цвета сливочного масла: британская модель похвасталась соблазнительными формами

Джессика Гейл порадовала фолловеров снимком в милом купальнике.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram фотографию с летним вайбом с отдыха.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Блондинка позировала перед фотокамерой в бикини цвета сливочного масла с бантиками на лифе.

У Гейл были мокрые волосы, легкий макияж на лице и браслеты на запястьях.

Напомним, Джессика Гейл в романтическом бикини с кружевом позировала на Миконосе.

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Дата публикации
Количество просмотров
824
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