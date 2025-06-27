В бикини цвета сливочного масла: британская модель похвасталась соблазнительными формами

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram фотографию с летним вайбом с отдыха.

Джессика Гейл

Блондинка позировала перед фотокамерой в бикини цвета сливочного масла с бантиками на лифе.

У Гейл были мокрые волосы, легкий макияж на лице и браслеты на запястьях.

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Напомним, Джессика Гейл в романтическом бикини с кружевом позировала на Миконосе.