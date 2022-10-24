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В бикини тыквенного оттенка: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

В бикини тыквенного оттенка: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Дата публикации
Просмотры
1107
Время на прочтение
1 мин
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В бикини тыквенного оттенка: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

27-летняя британская модель в обольстительном образе позировала на отдыхе.

Деми Роуз опубликовала в Instagram горячие снимки с отдыха на живописных Карибах – в Сент-Люсии.

Модель предстала перед камерой в бикини тыквенного цвета, который прекрасно сидел на ее сексуальной фигуре и подчеркивал пышное соблазнительное декольте.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Сверху Деми надела халат такого же цвета и босоножки в тон. Красавица распустила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на пышных ресницах.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Роуз продемонстрировала секуальную грудь в синем платье с прозрачной юбкой.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1107
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