В бикини у бассейна и топлес в сауне: Эшли Робертс показала, как отдыхает в Марокко

Звезда улетела в отпуск на север Африки, где релаксирует на берегу Атлантического океана.

42-летняя американская певица, телеведущая, бывшая вокалистка бурлеск The Pussycat Doll – Эшли Робертс – улетела на отдых в Марокко, откуда уже успела показать много пляжных фотографий.

Фото: Instagram Эшли Робертс

Фото: Instagram Эшли Робертс

Звезда в черном бикини позировала в бассейне на фоне отеля, окруженного пальмами. От солнца она защищалась черной панамкой Jacquemus. Фигура Эшли выглядит отлично – на животе прорисовываются кубики пресса.

Фото: Instagram Эшли Робертс

Фото: Instagram Эшли Робертс

Также Робертс показала, как посещала хамам. Она позировала топлес и с полотенцем на голове в мраморной ванне. "Запишите хамам в свой список желаний! Кожа, как у младенца". – написала ведущая, явно довольна процедурой.

Фото: Instagram Эшли Робертс

Фото: Instagram Эшли Робертс

Напомним, ранее Эшли Робертс традиционно попала в объективы папарацци у выхода из офиса в Лондоне, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios. Она была в оранжевом свитере и питоновой юбке.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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