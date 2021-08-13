В бикини в принт тай-дай: Белла Хадид опубликовала кадры с отдыха

В бикини в принт тай-дай: Белла Хадид опубликовала кадры с отдыха

24-летняя американка Белла Хадид поделилась с подписчиками новыми фото, на которых запечатлена в бикини.

Хадид-младшая очень активно на своей странице в фотоблоге. Она опубликовала несколько фотографий с отдыха, на которых позировала в оранжево-желтом купальнике в принт тай-дай и короткой белой накидке в виде юбки на бедрах.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Талию девушки подчеркивал золотой металлический пояс с подвесками-медальйонами, Белла сфотографировала его крупным планом, а вместе с тем продемонстрировала и свой плоский живот с маленькой татуировкой под пупком.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Девушка была обута в черные кожаные шльопанцы на платформе, на голове у нее была бандана, несколько массивных браслетов было на запястье, на лице – очки от солнца, а на шее у звезды было золотое колье.

"Абсолютный восторг", - так подписала кадры знаменитость.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Напомним, ранее Белла Хадид в коротком ролике Vogue рассказала о 15 своих образах, в которых когда-то появлялась на публичных мероприятиях. Некоторые из образов имеют интересную истории, некоторые были спонтанным выбором для прогулки. Читайте о них подробнее в нашей материале.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Читайте также: В стрингах и вязаном лифе: Белла Хадид на пляжной прогулке

Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку