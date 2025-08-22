ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

В бикини возле озера: 22-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс поделилась пикантными снимками

22-летняя Кэрис Зета-Дуглас поделилась несколькими снимками с отдыха в своем Instagram.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Кэрис Зета-Дуглас

Кэрис Зета-Дуглас / © instagram.com/carys.douglas

Дочь актрисы Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа позировала перед камерой в откровенном черном бикини во время отдыха в Вайоминге.

Девушка сидела на траве в черном бикини от ORIXA by V. Thibes на берегу живописного озера в Вайоминге. Волосы Кэрис были распущены и она была без макияжа, продемонстрировав свою природную красоту.

Кэрис Зета-Дуглас / © instagram.com/carys.douglas

Кэрис Зета-Дуглас / © instagram.com/carys.douglas

В этом году Кэрис Зета-Джонс окончила Университета Брауна в Род-Айленде. В блоге она показывала и кадры со своего выпускного, на котором присутствовали ее знаменитые родители.

Кэтрин тогда поздравила дочь, написав: «Так горжусь тобой. Какое важное событие. Поздравляю, дорогая ❤️».

Кэрис Зета-Дуглас / © instagram.com/carys.douglas

Кэрис Зета-Дуглас / © instagram.com/carys.douglas

Сама Кэтрин Зета-Джонс сейчас занята промокампанией фильма «Уэнсдей — 2», недавно мы видели в каком аутфите звезда блистала на премьере в Лондоне.

