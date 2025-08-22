- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
В бикини возле озера: 22-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс поделилась пикантными снимками
22-летняя Кэрис Зета-Дуглас поделилась несколькими снимками с отдыха в своем Instagram.
Дочь актрисы Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа позировала перед камерой в откровенном черном бикини во время отдыха в Вайоминге.
Девушка сидела на траве в черном бикини от ORIXA by V. Thibes на берегу живописного озера в Вайоминге. Волосы Кэрис были распущены и она была без макияжа, продемонстрировав свою природную красоту.
В этом году Кэрис Зета-Джонс окончила Университета Брауна в Род-Айленде. В блоге она показывала и кадры со своего выпускного, на котором присутствовали ее знаменитые родители.
Кэтрин тогда поздравила дочь, написав: «Так горжусь тобой. Какое важное событие. Поздравляю, дорогая ❤️».
Сама Кэтрин Зета-Джонс сейчас занята промокампанией фильма «Уэнсдей — 2», недавно мы видели в каком аутфите звезда блистала на премьере в Лондоне.