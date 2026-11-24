Элизабет Дебики / © Associated Press

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Элизабет Дебики посетила премьеру фильма Netflix «Новые злоключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), которая состоялась в кинотеатре BFI IMAX Waterloo в Лондоне.

Элизабет Дебики / © Associated Press

На мероприятии актриса появилась в роскошном наряде из кутюрной коллекции Valentino весна-лето 2026, созданной креативным директором Модного дома Алессандро Микеле.

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Элизабет Дебики / © Associated Press

На Элизабет было бирюзово-голубое платье макси с глубоким драпированным декольте, под которым не было бюстгальтера, и откровенными вырезами по бокам. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру, а длинный шлейф, красиво расстилавшийся по красной дорожке, придал образу драматичности.

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Элизабет Дебики / © Associated Press

Аутфит актриса дополнила золотистыми босоножками на плоской подошве от Essen и длинными золотыми серьгами с бриллиантами от Glenn Spiro. У нее была прическа с закрученными внутрь кончиками волос и макияж с выразительными ресницами, нежным румянцем и розово-коричневым блеском на губах.

Элизабет Дебики / © Associated Press

Элизабет Дебики / © Associated Press

Кстати, партнер Дебики по фильму Брэд Питт пропустил премьеру в Лондоне из-за гриппа.

Фильм «Дальнейшие приключения Клиффа Бута» является продолжением истории персонажа Питта из фильма «Однажды в Голливуде», за роль в котором актер получил «Оскар». Режиссером картины выступил Дэвид Финчер, а сценаристом — Квентин Тарантино. Дебики сыграла в фильме агентку по поиску талантов Карен Кросби.

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