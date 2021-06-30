В бирюзовом комбинезоне с разрезами на руках: Ники Хилтон посетила модный показ на итальянском острове

В бирюзовом комбинезоне с разрезами на руках: Ники Хилтон посетила модный показ на итальянском острове

Селебрити выбрала для фэшн-показа стильный нежный аутфит.

Ники Хилтон посетила модный показ Max Mara Resort 2022 Collection, который прошел под открытым небом на итальянском острове Искья.

Для такого события знаменитость выбрала бирюзовый комбинезон с широкими брюками и рукавами с разрезами. На талии был такого же цвета пояс с золотой окантовкой.

Ники Хилтон / Getty Images

Аутфит Ники дополнила серебристыми босоножками и фиолетовым клатчем, украшенным жемчугом.

Волосы Хилтон уложила в легкие локоны, сделал макияж с акцентом на глазах и украсила уши элегантными серьгами.

Вместе с Ники на фэшн-показ пришла ее мама Кэти Хилтон, которая блистала перед камерами в синем платье макси и черных эспадрильях.

Ники и Кэти Хилтоны / Getty Images

Напомним, во время прогулки по Нью-Йорку Ники попала в объективы папарацци в платье длины миди с анималистическим принтом, которое сочетала с черными босоножками и сумкой с золотой фурнитурой.

Ники Хилтон / Getty Images

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