В бирюзовом комбинезоне с разрезами на руках: Ники Хилтон посетила модный показ на итальянском острове

Селебрити выбрала для фэшн-показа стильный нежный аутфит.
Ники Хилтон посетила модный показ Max Mara Resort 2022 Collection, который прошел под открытым небом на итальянском острове Искья.
Для такого события знаменитость выбрала бирюзовый комбинезон с широкими брюками и рукавами с разрезами. На талии был такого же цвета пояс с золотой окантовкой.
Аутфит Ники дополнила серебристыми босоножками и фиолетовым клатчем, украшенным жемчугом.
Волосы Хилтон уложила в легкие локоны, сделал макияж с акцентом на глазах и украсила уши элегантными серьгами.
Вместе с Ники на фэшн-показ пришла ее мама Кэти Хилтон, которая блистала перед камерами в синем платье макси и черных эспадрильях.
Напомним, во время прогулки по Нью-Йорку Ники попала в объективы папарацци в платье длины миди с анималистическим принтом, которое сочетала с черными босоножками и сумкой с золотой фурнитурой.
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