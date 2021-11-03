В бирюзовом костюме и блузке: певица Cardi B удивила скромным нарядом

В таком луке певицу мы еще не видели.

Хип-хоп-исполнительница Cardi B часто удивляете своими аутфитами, которые выбирает для повседневных появлений, и в основном они довольно экстравагантные, смелые, а иногда даже немного странные.

Cardi B / Getty Images

Cardi B / Getty Images

Но вот ее новый образ, в котором звезду заметили на улице в Нью-Йорке, действительно удивил, ведь Cardi B надела строгий брючный костюм бирюзового цвета, который сочетала с красной блузой и туфлями-лодочками.

Волосы звезды были просто распущены и вытянуты на утюжок, на лице она сделала насыщенный макияж. Единственной экстравагантной деталью этого лука стал очень длинный черный маникюр.

Cardi B / Getty Images

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