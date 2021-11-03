В бирюзовом костюме и с красным маникюром: 100-летняя Айрис Апфель посетила церемонию

Неподражаемая Айрис Апфель посетила светскую церемонию в Нью-Йорке.

Если вы не знаете, кто такая эта 100-летняя дама, вам, несомненно, следует почитать наш материал. В августе Айрис Апфель отпраздновала свой столетний юбилей и, как видите, в добром здравии и светлом рассудке эта яркая жительница Нью-Йорка продолжает посещать светские мероприятия.

Вчерашний вечер, например, Айрис нескучно провела на церемонии награждения ACE Awards 2021, там же, где появилась и певица Сиара. На церемонии Айрис выступила с речью.

Айрис Апфель / Associated Press

А мы с о удовольствием рассматриваем образ, в котором дама приехала на пати. На Айрис Апфель был бирюзовый брючный костюм с флористической вышивкой, такие же туфли в тон, образ свой знаменитость дополнила несколькими массивными браслетами на запястьях (Айрис славится своей любовью к необычным украшениям), а также длинным ожерельем на шее и аксессуаром в виде нескольких зеленых очков. На лице у Айрис тоже были большие бирюзовые очки, подобранные в тон основного наряда. Макияж на лице был достаточно сдержанным, а волосы были уложены в прическу. Также Айрис не забыла про маникюр, ее ногти сверкали красным лаком. На дорожке женщина позировала с тростью в руках.

Айрис Апфель / Associated Press

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