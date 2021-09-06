В бирюзовом купальнике: Элизабет Херли блеснула роскошной фигурой

56-летняя британка любит и часто показывает своим снимки в купальниках на страницах блога в Instagram.

Элизабет Херли в прекрасной физической форме. Она не только предпочитает выходить в свет в эффектных луках, предпочитая вечерние платья с глубокими вырезами на декольте, чтобы показать свою роскошную пышную грудь.

Также часто в блог знаменитость выкладывает фото, на которых позирует топлес и в разных купальниках, как слитных, так и в бикини. На новых фото Херли позирует в слитном купальнике бирюзового цвета с вырезом на груди и двумя тонкими полосками.

(листайте фото вправо)

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Элизабет рекламирует купальники из ее коллекции @elizabethhurleybeach, собственного дизайна, а поклонники отмечают, какая восхитительная у актрисы фигура. Кстати, на странице бренда можно увидеть и другие фото Херли в купальниках. Их актриса чаще всего рекламирует сама, кстати, так же делает и южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул, создавая купальники и пляжную одежду для бренда Tropic of C.

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Элизабет Херли в купальниках (10 фото)

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