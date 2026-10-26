ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

В бирюзовом мини-платье с рюшами: певица в кукольном образе продемонстрировала стройную фигуру

20-летняя Маккенна Грейс очаровала всех вокруг своим кокетливым нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Маккенна Грейс

Маккенна Грейс / © Getty Images

Американскую актрису и певицу Маккенну Грейс папарацци подловили во время ее прогулки по улицам Нью-Йорка. Звезда выглядела очаровательно в романтичном аутфите, напоминавшем образ сказочной принцессы.

На Маккенни было короткое атласное платье нежного бирюзового оттенка с пышной юбкой, которая красиво подчеркнула ее стройные ноги. Наряд имел корсетный лиф с драпировкой, фигурное декольте с рюшами, короткие рукава-фонарики и акцент на талии. Сбоку юбку украшала декоративная цветная цветочная композиция.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

Свой кукольный образ Грейс дополнила остроносыми туфлями на каблуках, украшенными разноцветными цветочными аппликациями. В руке она держала экстравагантную яркую сумочку в форме бабочки, украшенную розовыми и золотистыми кристаллами.

В ушах у актрисы были небольшие серьги-кольца, на шее — изящные серебристые цепочки с подвесками, а на пальцах — кольца. Волосы она уложила мягкими волнами и украсила прическу на висках маленькими голубыми заколками в форме бабочек.

Маккенна нанесла макияж в нежных оттенках, подчеркнув глаза тушью и золотистыми тенями, а губы — розовой помадой.

Напомним, Маккенна Грейс лимонным мини-платьем подчеркнула стройную фигуру.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie