В бирюзовом мини-платье с рюшами: певица в кукольном образе продемонстрировала стройную фигуру

Маккенна Грейс / © Getty Images

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Американскую актрису и певицу Маккенну Грейс папарацци подловили во время ее прогулки по улицам Нью-Йорка. Звезда выглядела очаровательно в романтичном аутфите, напоминавшем образ сказочной принцессы.

На Маккенни было короткое атласное платье нежного бирюзового оттенка с пышной юбкой, которая красиво подчеркнула ее стройные ноги. Наряд имел корсетный лиф с драпировкой, фигурное декольте с рюшами, короткие рукава-фонарики и акцент на талии. Сбоку юбку украшала декоративная цветная цветочная композиция.

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Маккенна Грейс / © Getty Images

Свой кукольный образ Грейс дополнила остроносыми туфлями на каблуках, украшенными разноцветными цветочными аппликациями. В руке она держала экстравагантную яркую сумочку в форме бабочки, украшенную розовыми и золотистыми кристаллами.

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В ушах у актрисы были небольшие серьги-кольца, на шее — изящные серебристые цепочки с подвесками, а на пальцах — кольца. Волосы она уложила мягкими волнами и украсила прическу на висках маленькими голубыми заколками в форме бабочек.

Маккенна нанесла макияж в нежных оттенках, подчеркнув глаза тушью и золотистыми тенями, а губы — розовой помадой.

Напомним, Маккенна Грейс лимонным мини-платьем подчеркнула стройную фигуру.

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