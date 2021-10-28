В бирюзовом платье и красных сапогах: эффектная Аманда Холден на улицах Лондона

В бирюзовом платье и красных сапогах: эффектная Аманда Холден на улицах Лондона

50-летняя теле- и радиоведущая Аманда Холден была запечатлена папарацци в Лондоне.

Звезда покидала студию Global Radio, где работает, и продемонстрировала новый эффектный аутфит. На Аманде было платье миди от бренда Suzannah London, бренда, который любит герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Наряд насыщенного бирюзового оттенка с пуговицами, поясом на талии, длинными рукавами и струящейся юбкой Холден прекрасно сочетала с вишнево-красными сапогами из кожи от Sosandar на каблуках, черным пальто, которое набросила на плечи, и небольшой сумкой.

Аманда Холден / Getty Images

У ведущей был сделан черный маникюр, в ушах были золотые серьги-кольца, а на шее тонкая цепочка. Аманда сделала простую укладку и надела солнцезащитные очки.

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