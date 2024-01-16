В бирюзовом платье и с прической, как у принцессы Уэльской: Хайди Клум сходила на вечеринку

50-летняя Хайди Клум блистала на вечеринке компании Walt Disney, которая прошла в Otium в Лос-Анджелесе.

На супермодели было красивое бирюзовое платье из кутюрной коллекции осень-зима 2023 Tony Ward с драпировкой и шлейфом. Наряд Клум дополнила босоножками на каблуках, красным маникюром и несколькими кольцами на пальцах, а также крупными серьгами-клипсами с бирюзой.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Макияж Хайди тоже был сделан в бирюзовых оттенках и блестящими тенями, она накрасила пышные ресницы и подчеркнула губы нюдовой помадой. А длинные белокурые волосы накрутила красивыми локонами.

Напомним, недавно Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем блистали на красной дорожке церемонии "Золотой глобус". Кстати, укладка, которую в последнее время часто делает Клум очень похожа на прическу Кейт, принцессы Уэльской.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Читайте также: