В бирюзовом платье с прозрачными деталями: Блейк Лайвли заворожила всех своим нарядом

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Блейк Лайвли — звезда сериала «Сплетница» — в очередной раз продемонстрировала, что она настоящая королева красных дорожек и одной из самых стильных голливудских красавиц. Актриса вышла к фотографам в роскошном длинном платье от своего любимого бренда Tamara Ralph, которое было представлено в коллекции весна-лето 2025.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Наряд Блейк был выполнен в нежном бирюзовом цвете и идеально подчеркивал ее фигуру. У платья был глубокий интригующий вырез, который подчеркивал грудь, тонкие бретельки, а также очень креативно оформленный корсет, ведь у него была бежевая подкладка ткани, которая создавала «голый» эффект, а также узор крест-накрест.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Это элегантное платье длиной до пола не нуждалось в дополнительных аксессуарах, однако Блейк все же добавила к нему яркие украшения от Lorraine Schwartz Jewelry. В частности актриса носила длинные бирюзовые серьги, а также несколько браслетов персикового цвета и кольца. Также на ней были мюли со стразами от Christian Louboutin.

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Свои красивые волосы Лайвли уложила в любимую объемную прическу с легкими объемными локонами. На ее лице был гламурный макияж с блестящими тенями.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Компанию Блейк на красной дорожке составил ее муж Райан Рейнольдс.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Актриса презентовала в этом красивом наряде в Нью-Йорке фильм «Еще одна простая просьба», который стал продолжением комедийного криминального триллера «Простая просьба». Поэтому мероприятие посетила и Анна Кендрик, которая тоже сыграла в этой картине.

Блейк Лайвли и Анна Кендрик / © Associated Press

Премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest 7 марта 2025 года, а его выход на Amazon Prime Video запланирован на 1 мая.