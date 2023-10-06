В бирюзовом платье с вырезами и стразами: Пэрис Хилтон посетила музыкальную церемонию

Она была как всегда очень гламурной и роскошной.
Знаменитая блондинка Пэрис Хилтон появилась среди гостей церемонии вручения премии Latin Billboard Awards, которая прошла в Watsco Center, что в штате Флорида.
На этом мероприятии Пэрис была не просто гостьей, но и вышла на сцену, чтобы вручить одну из наград победителю.
На церемонии Пэрис появилась в длинном платье бирюзового цвета, полностью усыпанном стразами. У наряда были короткие рукава , а также смелые вырезы прямоугольные в верхней части платья.
Образ Хилтон дополнила высокой прической, гламурным серебристым клатчем со стразами, а также туфлями, серьгами с бриллиантами и браслетами-манжетами.
Пока Пэрис красовалась перед камерами на этом мероприятии, ее младшая сестра Ники посетила гала-вечер в Нью-Йорке в платье с огромным цветком от Oscar de la Renta.
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