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- Шоу-бизнес
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В бирюзовом топе-бра с откровенным декольте: Хантер Шафер продемонстрировала смелый образ в Лондоне
Звезда появилась на фотоколле в откровенном аутфите, в котором продемонстрировала пышную грудь и плоский живот.
Американская модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер посетила фотоколл фильма «Бегущий по лезвию 2099», которая состоялась в Реджис-Хаус в Лондоне.
Для своего появления перед фотографами знаменитость выбрала смелый образ, в котором сочетала яркие цвета и минималистичные детали. Хантер предстала в бирюзовом атласном топе-бра с широкими бретелями и откровенным декольте, которое подчеркнуло ее бюст и обнажило живот.
Топ актриса сочетала с белой юбкой миди с низкой посадкой и асимметричным разрезом спереди. Изюминкой юбки стала яркая салатовая вставка спереди. Шафер дополнила наряд черными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках.
Актриса распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула бирюзовыми тенями.
Напомним, Хантер Шафер в красивом прозрачном платье с пайетками сияла на премьере.