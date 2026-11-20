Хантер Шафер / © Getty Images

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Американская модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер посетила фотоколл фильма «Бегущий по лезвию 2099», которая состоялась в Реджис-Хаус в Лондоне.

Для своего появления перед фотографами знаменитость выбрала смелый образ, в котором сочетала яркие цвета и минималистичные детали. Хантер предстала в бирюзовом атласном топе-бра с широкими бретелями и откровенным декольте, которое подчеркнуло ее бюст и обнажило живот.

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Хантер Шафер / © Getty Images

Топ актриса сочетала с белой юбкой миди с низкой посадкой и асимметричным разрезом спереди. Изюминкой юбки стала яркая салатовая вставка спереди. Шафер дополнила наряд черными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках.

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Актриса распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула бирюзовыми тенями.

Напомним, Хантер Шафер в красивом прозрачном платье с пайетками сияла на премьере.

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