- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
В бирюзовой блузке и штанах с пайетками: американская актриса в гламурном луке вышла на сцену CinemaCon
54-летняя Реджина Холл вместе с Леонардо Ди Каприо представила будущую ленту, в которой они сыграли.
Американская актриса Реджина Холл вместе с коллегами Леонардо Ди Каприо и Тейяной Тейлор презентовала будущий фильм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» от студии Warner Bros. Pictures, в котором они снялись. Ивент прошел в рамках выставки киноиндустрии CinemaCon 2025 в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Фильм выйдет в прокат осенью этого года.
Холл выбрала для своего выхода гламурный аутфит. На ней была светло-бирюзовая атласная блузка с пикантным вырезом и экстравагантные широкие серебряные брюки с длинными вставками, как юбка, по бокам.
Образ Реджина дополнила серебряными босоножками и коктейльным кольцом. Она сделала стильную укладку, макияж с персиковыми румянами и длинными ресницами.