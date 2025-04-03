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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В бирюзовой блузке и штанах с пайетками: американская актриса в гламурном луке вышла на сцену CinemaCon

54-летняя Реджина Холл вместе с Леонардо Ди Каприо представила будущую ленту, в которой они сыграли.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Реджина Холл

Реджина Холл / © Associated Press

Американская актриса Реджина Холл вместе с коллегами Леонардо Ди Каприо и Тейяной Тейлор презентовала будущий фильм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» от студии Warner Bros. Pictures, в котором они снялись. Ивент прошел в рамках выставки киноиндустрии CinemaCon 2025 в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Фильм выйдет в прокат осенью этого года.

Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Холл выбрала для своего выхода гламурный аутфит. На ней была светло-бирюзовая атласная блузка с пикантным вырезом и экстравагантные широкие серебряные брюки с длинными вставками, как юбка, по бокам.

Реджина Холл / © Associated Press

Реджина Холл / © Associated Press

Образ Реджина дополнила серебряными босоножками и коктейльным кольцом. Она сделала стильную укладку, макияж с персиковыми румянами и длинными ресницами.

Дата публикации
Количество просмотров
151
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