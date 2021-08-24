В бледно-мятном платье с рюшами: Тина Кароль в роскошном образе выступила на новой национальной премии

Артистка приняла участие в церемонии награждения премии "Национальная легенда Украины".

В столице состоялась церемония вручения новой государственной премии, которую накануне 30-й годовщины Независимости Украины основал президент Владимир Зеленский — "Национальная легенда Украины". Мероприятие прошло под открытым небом возле Мариинского дворца.

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В праздничном концерте приняла участие Тина Кароль. В Instagram певица опубликовала снимки своего роскошного образа, в котором она появилась на сцене.

Тина сияла в пышном светло-мятной платье макси на тонких бретельках, с рюшами и оборками в верхней части одежды. В этом луке певица была похожа на принцессу.

Тина Кароль / Тина Кароль

Аутфит она дополнила красивой прической, макияжем с акцентом на красной помаде и золотыми серьгами.

Тина Кароль / Тина Кароль

Тина Кароль / Тина Кароль

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В этот вечер Кароль продемонстрировала еще один романтический и нежный образ. Она появилась на сцене в приталенном бледно-розовом платье сложного кроя, с высоким разрезом и объемными воланами с фатиновимы рюшами.

Напомним, премию "Национальная легенда Украины" вручили 7 выдающимся украинцам: поэту Юрию Рыбчинскому, художнику Ивану Марчуку, футболисту Олегу Блохину, хореографу Мирославу Вантуху, балерине Елене Потаповой, артистке Софии Ротару и композитору Мирославу Скорику (посмертно).

Эффектные образы Тины Кароль (12 фото)

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